2024 Yılında Katledilen 421 Kadın... CHP'li Vekil Kürsüye Kefenle Geldi, İktidara İsyan Etti

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu kefen ile kürsüye çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Dinçer, "Sayın Bakan, bu kefenin boyu her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl katledilen kadınların kefenlerini uç uca eklediğimizde, buradan sizin oturduğunuz Bakanlık koltuğuna kadar uzuyor" dedi.

Kefen bezinin kürsüden milletvekili sıralarına kadar uzandığı görülürken, Dinçer şu ifadeleri kullandı:

"Katledilen, şiddet gören, tacize ve tecavüze uğrayan kadınların ve çocukların çığlığını haykırmak için bu kürsüdeyim. 9 Ekim’de Genel Kurul’da bu kefeni açtığımda 2024 yılında öldürülen kadın sayısı 296’ydı. Aradan geçen 68 günde 125 kadın daha katledildi ve ne yazık ki bu kefeni giymek zorunda kaldı. Biz de ne yazık ki bu kefene ek yapmak zorunda kaldık. İşte bu kefende 2024 yılında öldürülen 421 kadının isimleri yazıyor!

'VEBALİ AKP İKTİDARININ BOYNUNA'

Sayın Bakan, bu kefenin boyu her geçen gün artmaya devam ediyor. Buradan Bakanlığınıza olan mesafe yaklaşık 4 kilometre. Bu yıl katledilen kadınların kefenlerini uç uca eklediğimizde, buradan sizin oturduğunuz Bakanlık koltuğuna kadar uzuyor. Bu tablodan hiç mi utanmıyorsunuz? Bu topraklarda katledilen tüm kadınların vebali AKP iktidarının boynundadır.

'SİZDE UTANMA DİYE BİR ŞEY KALMAMIŞ'

Elindeki biber gazını ve elektroşok cihazını Bakan Göktaş'a gösteren Dinçer, "Sayın Bakan, bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar; biber gazı ve elektro şok cihazı. Sizin koruyamadığınız kadınlar, çantalarında bu biber gazını ve elektro şok cihazını taşıyorlar. Şanslı olanlar bu biber gazı ve elektro şok cihazıyla hayata tutunurken, şanslı olmayanlar ise bu kefeni giymek zorunda kalıyorlar. Bakın 4 Ekim’de İkbal ve Ayşenur’un vahşice katledilmesinden sonra biber gazı ve elektroşok cihazları satışlarında yüzde 500’lük artış oldu. Aylardır stokta olan biber gazları saatler içerisinde tükendi. Bunlar sizin utancınız olmalıdır diyeceğim ama ne yazık ki sizde utanma diye bir şey kalmamış" ifadelerini kullandı.

'KATLEDİLEN KADINLARI TÜRKİYE GÖRDÜ, BİR TEK AKP GÖRMEDİ'

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bu kefeni açtığımda gözünüzün ucuyla dahi bakmadınız, bakamadınız. Katledilenleri görmezden geldiniz. Bu isimleri tüm Türkiye gördü. Ama bir tek AKP iktidarı görmedi. Kadınları ve çocukları sahipsiz bıraktınız. Kadını toplumdan soyutlayarak şiddete davetiye çıkartan, halka hizmet etmek için açılan kreşleri kapatmaya cüret ederek, kadınları çalışma hayatından koparmaya çalışan; sokakta, iş yerinde hatta kendi evindeki kadını koruyamayan siyasi iktidarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz!

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak, 6284 sayılı kanunu hedef alan ve kadının kazanılmış haklarına göz diken zihniyetle mücadelemize devam edeceğiz. Narin’e, İkbal’e, Ceren’e Özgecan’a, Ayşenur’a, Sıla Bebeğe ve binlerce kadın ve çocuğa zamansız giydirdiğiniz bu kefeni yırtıp atacağız. Hani diyorlar ya: “bu ülkede kadın olmak zor ama kadın olarak ölmek kolay.” İşte bu makus talihi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dayanışmayla ve mücadeleyle değiştireceğiz!"

Kaynak: Haber Merkezi