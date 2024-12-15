Türkiye Ayağa Kalktı, Başkan Hayvanseverleri Hedef Gösterdi: 'Bizi Yıpratmak İçin Planladılar'

Ankara'da Mamak Belediyesi’ne ait barınakta köpeklerin açlık ve sağlıksız koşullar nedeniyle öldüğü ve birbirlerini öldürdüğü iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin dehşet veren olaya ilişkin açıklama yaptı.

'OLAY KASITLI ŞEKİLDE SERVİS EDİLDİ'

"Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yaşanan olay karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğumu belirtmek isterim" diyen Şahin. "Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım" ifadelerini kullandı. "Olay kasıtlı şekilde servis edildi, hayvanseverlerin kışkırtılması ve belediyemizin yıpratılması amaçlandı" diyerek hayvanseverleri hedef gösteren Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dün gerçekleştirdiğimiz incelemede olayın, daha önce planlanmış, kasıtlı bir şekilde dışarıya servis yapılarak hayvansever dostlarımızın kışkırtılması ve Belediyemizin yıpratılması amacıyla gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Görev ihmalinde bulunan veya art niyetli hareket eden veteriner hekimler ve barınak çalışanları görevden alınacak. Aynı zamanda barınakta daha güvenli bir çalışma düzeni başlatılacak.

Mamak Belediyesi olarak daha önce barınaktaki hayvanların sahiplenme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorduk. Ancak, 13 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Hayvanları Koruma Uygulama Yönetmeliği" doğrultusunda bundan sonra sahiplenme işlemleri tutanak hazırlanarak ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu adım, hayvanların sahiplenme işlemlerinin daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Yaşananların ardından bir barınaktan öte, bir yaşam merkezi oluşturmak istiyoruz. Hayvanların refah içinde yaşamlarını sürdürebileceği, aynı zamanda hayvanseverlerin gönüllülük esasıyla katkı sunabileceği bir model üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum ki birlikte yapacağımız çalışmalarla hayvanlar için daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz. El ele vererek barınaklarımızı ve yaşam alanlarımızı iyileştirecek ve sokak hayvanlarının güvende, sağlıklı bir şekilde yaşam sürmelerini sağlayacağız."

Kaynak: ANKA