Belediye Başkanından Küçük Çocuğa Skandal Soru: 'Baban Rüşvet Yer mi?' Diye Sorup Kahkaha Attı

Ankara Keçiören Belediye binasında Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile küçük bir çocukla arasında geçen diyalog gündem oldu.

Küçük çocuk, babasının yanında Özarslan'a "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu. Çocuk, babasının yaşını soran Özarslan'a "34" yanıtını verdi. Küçük çocuk, Özarslan'ın "Baban vatanını, milletini, bayrağını sever mi?" sorusuna ise "Hem de çok" cevabını verdi.

KÜÇÜK ÇOCUĞA 'RÜŞVET' SORUSU

Özarslan'ın "Baban rüşvet yer mi?" diye sorması üzerine küçük çocuk sessiz kaldı. Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine Özarslan, bu defa çocuğa, gülerek "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.

O anlar sosyal medyada tepki çekerken, CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'li Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı olarak Keçiören Belediyesi Halk Günü'nde yaşanan olaylara bizzat şahidim. Alparslan’ı çağırıp onunla ilk ben sohbet ettim. Akabinde Alparslan, Mesut Bey ile kendisi konuşmak ve tanışmak istedi.

'MİLLİ ŞUUR DOĞRULTUSUNDA...'

Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mesut Özarslan, Alparslan’a “Nerelisin?”, “Hangi partilisin?”, "Mezhebin ya da etnik kökenin nedir?" diye sormadı. Başkanımız, onlu yaşlarındaki bir çocukla, milli bir şuur doğrultusunda ayaküstü bir sohbet etti.

Seçildiği günden beri tek gayesi hiç kimseyi ayrıştırmadan bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet vermek olan, taraflı ve tarafsız herkesin takdirini kazanmış, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu siyasi konjonktür gereği Cumhuriyet Halk Partisi saflarında demokrasi mücadelesine elinden geldiğince katkı sunmaya çalışan, Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı'ndan öte aydın, demokratik ve tam bağımsız Türkiye bilinci içerisinde olan bir insana yapmış olduğunuz bu yakıştırmalar insafsızcadır.

Mevcut iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle acımasız bir şekilde uğraştığı bu süreçte, kısa bir video kesiti üzerinden yaptığınız yakışıksız değerlendirmeleri hakkaniyetli bulmadığımızı bilmenizi isteriz.

'SAĞDUYULU YAKLAŞIMA DAVET EDİYORUZ'

Birbirimizin açığını kollayıp iktidara ve onun aparatlarına malzeme vermenin, aydınlık Cumhuriyet idealinde olan hiç kimseye faydası yoktur. Vatan sevgisini evladına aşılamış ve rüşvetin ne olduğunu dahi öğretmeye ihtiyaç duymamış bir babanın evladına bu kadar özverili ve samimi duygularla yaklaşan Belediye Başkanımıza karşı sergilediğiniz bu tutum, en hafif tabirle, özensizlik, hazımsızlık ve adam sendeciliktir. Art niyetli anlamlar içerdiği açıkça görülen söylemlerinizi şiddetle kınıyor, sizleri daha sağduyulu bir yaklaşıma davet ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi