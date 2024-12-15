Mamak Barınağı'ndaki Skandal Görüntülerin Ardından AYM'ye 'Katliam Yasası'nın İptali İçin Çağrı

Kamuoyunda büyük tepki çeken 'katliam yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Mamak Belediyesi’ne ait barınakta köpeklerin açlık ve sağlıksız koşullar nedeniyle öldüğü ve birbirlerini öldürdüğü iddia edildi.

Skandal görüntülerin ardından hayvan hakları savunucuları Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin çağrısıyla Kadıköy İskele'de bir araya geldi. Kadıköy'de toplanan vatandaşlar, "Kanun öldürmez, kanun yaşatır" diyerek yasanın iptal edilmesi yönündeki çağrılarını yineledi.

'BARINAKLARINIZ KAN KOKUYOR'

"AYM Yasayı iptal et, hayvanları yaşat" pankartlarının açıldığı eylemde, "Kanun öldürmez, kanun yaşatır", "Kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor" sloganları atıldı.

AYM'YE ÇAĞRI

Bir hayvan hakları savunucusu, "Biz burada bu yağmurda hayvanlarımızın hakkını aramak için varız. Ve sonuna kadar hayvanlarımızın hakkını aramaya devam edeceğiz. AYM'nin iptal etmesinden başka seçeneği yoktur. Biz bir şekilde bunu iptal ettireceğiz, el birliği ile" şeklinde konuştu.

Bir diğer hayvan hakları savunucusu ise yönetmeliğin sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini zorlaştırdığını belirtti ve bu yasanın sokak hayvanlarını barınaklara mecbur ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz, bu yasanın teklif açıklamasında o çok yetkili milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanı diyordu ki, biz hayvanların sahiplendirilmesini istiyoruz ve bu kanun da buna göre kuruluyor. Ama şimdi bakıyoruz, ne getiriyor yönetmelik, hayvanlara bu kadar eziyet ettikleri yetmiyor, bir de yuva bulmalarını zorlaştırıyorlar hatta büyük ölçüde imkansızlaştırıyorlar"

Kaynak: ANKA