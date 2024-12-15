'Turuncu' Alarm Verilmişti: Artvin'de Okullar Tatil Edildi

Meteorolojinin 'turuncu' alarm verdiği Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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'Turuncu' Alarm Verilmişti: Artvin'de Okullar Tatil Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Artvin'de beklenen kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. 'Turuncu' alarmın verildiği kentte olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığı'ndan tapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: İHA

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