Cinayet Kurbanı Üniversiteli Taksiciye Son Veda

Konya'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen üniversiteli taksici Eren Peker, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
Cinayet Kurbanı Üniversiteli Taksiciye Son Veda

Eren Peker (20), harçlığını çıkarmak için taksicilik yaparken, trafikte tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Peker'in cansız bedeni, Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Peker'in cenazesi, taksici meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a getirildi.

Cinayet Kurbanı Üniversiteli Taksiciye Son Veda - Resim : 1

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Eren Peker için Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Peker'in ailesi, yakınları ve Konya'dan gelen taksici meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında Eren Peker'in dedesi Üzeyir Uysal'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Peker, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Cinayet Kurbanı Üniversiteli Taksiciye Son Veda - Resim : 2

Hakimin Bile Kanı Dondu... 13 Aylık Bebeğini Öldürdü, Savunması 'Pes' DedirttiHakimin Bile Kanı Dondu... 13 Aylık Bebeğini Öldürdü, Savunması 'Pes' DedirttiDünya
12 Yıllık Sır Cinayet Çözüldü! Önce Öldürüp, Sonra Kayıp Başvurusunda Bulunmuş: Katil Canlı Yayında Gözaltına Alındı12 Yıllık Sır Cinayet Çözüldü! Önce Öldürüp, Sonra Kayıp Başvurusunda Bulunmuş: Katil Canlı Yayında Gözaltına AlındıGüncel



Son Güncelleme:
Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış
İtfaye Amiri Papağanı Kalp Masajıyla Hayata Döndürdü Papağanı Kalp Masajıyla Hayata Döndürdü
Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor
Vali Buz Duvarına Tırmandı, Vatandaşı Kente Davet Etti Vali Buz Duvarına Tırmandı, Vatandaşı Kente Davet Etti