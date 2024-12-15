Cinayet Kurbanı Üniversiteli Taksiciye Son Veda

Eren Peker (20), harçlığını çıkarmak için taksicilik yaparken, trafikte tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Peker'in cansız bedeni, Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Peker'in cenazesi, taksici meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a getirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Eren Peker için Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Peker'in ailesi, yakınları ve Konya'dan gelen taksici meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında Eren Peker'in dedesi Üzeyir Uysal'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Peker, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.





