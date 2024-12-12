12 Yıllık Sır Cinayet Çözüldü! Önce Öldürüp, Sonra Kayıp Başvurusunda Bulunmuş: Katil Canlı Yayında Gözaltına Alındı

2012 yılında Kocaeli'deki evinden çıktıktan sonra Hatay'a giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Seda Karar'ın esrarengiz kaybı Müge Anlı'nın programına taşındı. Şüphe okları Seda Karar'ın kaybolduğu dönemde sevgilisi olan Gökhan Kayak'ın üzerine çevrildi.

SORUŞTURMA 9 YIL SONRA YENİDEN BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2023 yılında Seda Karar'ın babasının müracaatı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Seda Karar'ın öldürülme ve maaşlarının çekilme ihtimalini değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Polis ekipleri Gökhan Kayak'ın 20 Ekim 2014 tarihinde Seda Karar hakkında İskenderun Şehit Haydar Polis Merkezi amirliğine giderek kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Polisin incelemeleri sonucunda programa Seda Karar'ın görüştüğü son arkadaşı olduğunu belirterek katılan Gökhan Kayak, ekipler tarafından canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

Gökhan Kayak çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA