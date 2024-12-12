Meclis’te Islama Köfte Şöleni: Milletvekilleri, Sakarya’nın Ünlü Lezzetlerini Tattı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin organizasyonu ile TBMM’de özel bir lezzetler Meclis’e taşındı.

Bütçe görüşmelerinin yoğun çalışma ortamında kendi şehirlerinin özel lezzetlerini taşıyan Sakaryalı milletvekilleri TBMM lokantasında “Islama Köfte” ve “kabak tatlısı” hazırlatarak çalışan arkadaşlarına ikram etti.

Islama Köfte ve coğrafi işaretli Kabak Tatlısını TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalara katılan tüm milletvekillerine ikram eden İnci, TasteAtlas tarafından açıklanan dünyanın en iyi 100 yemeği sıralamasında Islama Köftenin 59. sırada yer aldığını hatırlattı.

İnci, Sakarya’nın lezzetlerini Meclis çatısı altında da tanıtmaktan gurur duyduklarını belirtirken, “Bugün, bu lezzetlerimizi TBMM çatısı altında, bütçe görüşmeleri sırasında gece geç saatlere kadar çalışan tüm vekillerimize ve çalışanlarımıza Sakarya Milletvekillerimizle birlikte ikram ediyoruz. Islama köftemizi ve kabak tatlımızı Meclis’te de tescilleyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi