Hakimin Bile Kanı Dondu... 13 Aylık Bebeğini Öldürdü, Savunması 'Pes' Dedirtti

BUSE YILMAZ

Dünya genelinde çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçları giderek artarken, ABD'de dört yıl önce yaşanan ve tüm ülkeyi dehşete düşüren cinayette nihai karar verildi. 24 yaşındaki Chloe Alexis Driver adlı kadın, 13 aylık bebeği Hannah Nicole Driver'ı bıçaklayarak öldürmekten hüküm giydi. Şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılan zanlının şartlı tahliyeye hak kazanabilmesi için cezasının 30 yılını yatması gerekiyor.

Yargıç cezayı açıklarken, "Bir ebeveynin çocuğunu öldürmesi bizi olabilecek en üst seviyede rahatsız eden bir şey. Bu akılalmaz bir yanlış. Anlaşılması mümkün değil ve korkunç çünkü temel ahlaki davranışlara ve insani bağlara çok aykırı" ifadelerine yer verdi.

'HER GÜN SUÇLULUK DUYUYORUM'

Chloe, dünkü duruşmada hakim karşısında yaptığı konuşmada akıl sağlığından bahsederek, "Bugün itibarıyla yasal olarak delilik tanımına uymuyor olsam da, kalbimin derinliklerinde öyle olduğumu biliyorum çünkü aksi halde bunu asla yapmazdım. Sonuçta ne kadar istersek isteyelim geriye dönüp kötülüğü geri alamıyorum ama bundan ders çıkarabilir ve bir daha olmamasını sağlayabiliriz. Bu nedenle ruhsal hastalığım için yardım almaya devam edeceğim" dedi.

Bebeğini öldüren kadın, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu iddia ederek, "Hayatımdaki pek çok şey için ama en çok kaybettiklerim için çok üzgünüm ve her zaman üzgün olacağım. Her gün suçluluk duyuyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ohio eyaletinin Canton kentinde polis, 8 Aralık 2020'de, bıçak yaralarıyla hastanede hayatını kaybeden Hannah için harekete geçti. Savcılar, Chloe'nin çok eşli bir yaşam tarzı olan tarikatın bir parçası olan iki erkek ve üç kadından oluşan bir grupla birlikte bulunduğu evin mutfağından aldığı bıçakla kendini bıçaklamadan önce kızını da boynundan bıçakladığını belirledi.

Hannah'nın dört kez bıçaklandığı öğrenilirken, olay sırasında mülkte bulunan kişilerden biri olduğu iddia edilen bebeğin babası, ilk müdahale ekipleri olay yerine gelene kadar kızına ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi