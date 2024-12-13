Yunanistan'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi üst üste depremlerle sarsılıyor. İlk olarak AFAD'a göre 3.7 Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, hemen ardından AFAD'a göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İkinci deprem Yunanistan karasına oldukça yakın bir noktada meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.9 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi