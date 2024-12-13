Yunanistan'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Yunanistan karasına oldukça yakın bir noktada yaşandı.
Ege Denizi üst üste depremlerle sarsılıyor. İlk olarak AFAD'a göre 3.7 Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, hemen ardından AFAD'a göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İkinci deprem Yunanistan karasına oldukça yakın bir noktada meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:34:06 TSİ
Enlem:40.16528 N
Boylam:23.92278 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/okG1uY0bbT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.9 büyüklüğünde olduğunu belirtti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 13, 2024
YUNANISTAN https://t.co/CglcqJqABN
13.12.2024, 11:34:11 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 15.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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