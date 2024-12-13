Savunma Bakanı Duyurdu: İsrail Ordusu Kış Boyunca Suriye'de

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisi Suriye konusunda alınan kritik kararı duyurdu. Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail birliklerine kış boyunca başkent Şam'a bakan stratejik bir yer olan Hermon Dağı'nda kalmaya hazırlanmaları talimatını verdi.

Açıklamada “Suriye'de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı'nın zirvesinde kalmamız güvenlik açısından büyük önem taşıyor” denildi.

İsrail basınının aktardığına göre Katz, dün İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve diğer üst düzey subaylarla yaptığı değerlendirme sırasında bu emri verdi.

Geçmişte tampon bölgedeki varlığın "geçici" olacağını söyleyen Katz'ın bu yeni çıkışı, Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle doğrudan ilişkiliydi. "Birliklerimizin Hermon Dağı'ında kalabilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu hem stratejik hem de çalışma koşulları açısından çok önemli" toplantıya damga vurmuştu.

İsrail güçleri geçtiğimiz pazar günü, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve hükümetinin devrilmesinden sadece birkaç saat sonra Hermon Dağı ve Suriye ile arasındaki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Golan Tepeleri'nin “sonsuza kadar” İsrail'in bir parçası olarak kalacağını söyledi.

Suriye topraklarının işgalinin yanı sıra İsrail ordusu bu süreçte ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusunun askeri kabiliyetlerini hedef alan en az 500 hava saldırısı düzenledi.

HERMON DAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgedeki kaynaklar ve dağın kendisi su kullanımı için bölge halkları tarafından çok tartışılıyor. Hermon Dağı ayrıca "karlı dağ", "gri saçlı dağ" ve "kar dağı" olarak da adlandırılıyor.

İsrail'de "ulusun gözleri" olarak da biline, dağ stratejik olarak da oldukça önemli çünkü yüksekliği, onu ülkenin birincil stratejik erken uyarı sistemi için ideal kılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi