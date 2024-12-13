Erzincan'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Altınkaya ve Tercan ilçeleri merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 11.04'te yaşanan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 13, 2024
ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) https://t.co/lXKnp2jzoD
13.12.2024, 11:04:08 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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