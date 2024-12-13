Erzincan'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Erzincan'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Altınkaya ve Tercan ilçeleri merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 11.04'te yaşanan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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