İsrail Gazze'de Mülteci Kampı'nı Bombaladı! 33 Ölü, 84 Yaralı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar artarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları son olarak Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef aldı. Saldırılarda, çoğunluğu Şeyh Ali ailesinden, 33 Filistinli yaşamını yitirdi; çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 84 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre, çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

'O EVLERDE KİMLERİN OLDUĞUNU BİLİYORLARDI'

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı binalarda, sivillerin, çocukların, kadınların ve daha önce evlerinden zorla çıkarılmış Filistinlilerin yaşadığını bildiği kaydedildi.

Bu yeni suçun, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini çökertmek amacıyla hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellemesiyle eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.

Tüm ülkelerin, "mülteciler, siviller, çocuklar ve kadınlara yönelik bu korkunç ve vahşi katliamları kınamaya" çağırıldığı açıklamada; İsrail, ABD yönetimi ve "soykırıma" ortak olan ülkeler, Gazze'deki "etnik temizlik savaşının" devamından sorumlu tutuldu.

Kaynak: AA