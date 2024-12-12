Gazze’deki Refah Belediyesi'nden Yardım Çağrısı! 'İsrail'in Amacı Belli...'

İsrail'in saldırıları altında bir yılı geride bırakan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti belediyesinden kritik bir açıklama geldi. Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentine girdiği mayıs ayından beri kentin dört bir yanında yerleşim yerleri ve altyapıyı yerle bir eden operasyonlarına devam ettiğini belirtti.

Kentin içinden raporlar ve görsel verilere bakıldığında, İsrail'in yıkım operasyonlarıyla Refah'ı yaşanmaz hale getirmeye çalıştığını gösterdiğinin altını çizen Sufi, İsrail'in ayrıca Refah'a getirdiği şirketlerle binaları tek tek yıktığını ve enkazlarını bilinmeyen yerlere attığını ifade etti.

'BU SUÇU DURDURUN'

Sufi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıkım için şirketlerin bölgeye getirilmesi, İsrail güçlerinin halkını tehcir ettiği Refah kentinde var olan bir planı uyguladığını teyit ediyor. Uluslararası tüm insan hakları kuruluşlarını, Refah'ta işlenen bu suçu durdurmaya davet ediyoruz."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 835 Filistinli öldü, 106 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA