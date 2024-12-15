Yer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile Solladı

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Handüzü Yaylası, 172 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile Erzurum'daki ünlü kayak merkezi Palandöken'i solladı. Handüzü Yaylası, Türkiye'deki en yüksek kar kalınlığı olan bölge olarak zirveye oturdu.

Yer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile Solladı

Sahil kesimlerinden şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu il Rize oldu.

Yer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile Solladı - Resim : 1

ERZURUM'U SOLLADI, ZİRVEYE OTURDU

172 santimetre kar kalınlığı ile Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası Türkiye'deki en yüksek kar kalınlığı olan bölge olarak verilere geçerken, 159 santimetre ile yine Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı ve 128 santimetre kar kalınlığı ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası Türkiye'de kar kalınlığı olarak başı çekti.

Yer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile Solladı - Resim : 2

Erzurum'a bağlı Palandöken Kayak Merkezi ise 105 santimetrelik kar kalınlığı ile 4. sırada yer aldı. 5. sırada ise 100 santimetre ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası geldi.

Yer: Rize! Karadenizliler Şaşkın, 172 Santimle Erzurum'u Bile Solladı - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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