Gazzelilerin Türkiye'ye 'Yasayı Geri Çek' Çağrısı Yeniden Gündemde: Katliam Yasası ve Mamak'ın Ardından...

Büyük tepki çeken ve itirazlara rağmen 30 Temmuz’da TBMM’den geçen ve 2 Ağustos’ta da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘hayvan katliamı yasası’ hakkında uygulama yönetmeliği de geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı.

MAMAK BELEDİYESİ’NDE KÖPEKLERE İŞKENCE VE EZİYET

Yönetmelik hayvanları toplama yöntemleri, bakımevi süreci, sahiplendirilmeleri gibi konuları içerirken, dün Ankara’da Mamak Belediyesi hayvan barınağında aç bırakılan ve kötü muameleye maruz kalan köpeklerin açlıktan birbirini yediği iddiası ile ilgili görüntüler sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Katliam yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Niğde’de, Ankara’nın Altındağ , İstanbul Ümraniye ve Kocaeli’nin Gebze ilçelerinde bulunan köpeklerin katledildiği görüntüler infial yaratmıştı.

Bu katliamların bir kısmı sokakta yaşayan köpeklere yönelikken bir kısmı ise barınaklara toplanan köpeklere yapılmıştı.

GAZZE’DEN GÖNDERİLEN VİDEO GÜNDEM OLDU

Hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkence tartışmaları bir kez daha Türkiye’nin gündemine otururken, Ekim ayı içerisinde İsrail’in katliamına maruz kaldıkları Gazze’den hayvan dostlarının yayınladığı video sosyal medyada bir kez daha dolaşıma girdi.

Videoda, Filistinliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek katliam yasasının geri çekilmesini talep etmişti.

Filistinliler, videoda hayvanların da bizler gibi canlı ve yaşam hakkına sahip olduklarını, sahipsiz köpeklerin katledilmesinin önünü açan yasanının geri çekilmesini talep etmişti.