Mamak Barınağı'nda Skandal Görüntüler! Köpeklere Kötü Muamele Kamerada, 'Köpekler Açlıktan Birbirini Yedi' İddiası

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir skandal haber de Ankara'dan geldi.

Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi-Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara kötü muameleye ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy'un paylaştığı görüntülerde barınakta bulunan köpeklerden bazılarının öldüğü görüldü.

Videoda köpeklerin açlık nedeniyle birbirlerini yediği iddia edildi. Hayvan hakları savunucuları, yetkililere acil çağrıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi