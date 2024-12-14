Mamak Barınağı'nda Skandal Görüntüler! Köpeklere Kötü Muamele Kamerada, 'Köpekler Açlıktan Birbirini Yedi' İddiası

Mamak Belediyesi'ne ait barınaktaki köpeklerin açlıktan birbirlerini yedikleri iddia edildi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, barınaktan görüntüler paylaştı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Son Güncelleme:

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken bir skandal haber de Ankara'dan geldi.

Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi-Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara kötü muameleye ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy'un paylaştığı görüntülerde barınakta bulunan köpeklerden bazılarının öldüğü görüldü.

Videoda köpeklerin açlık nedeniyle birbirlerini yediği iddia edildi. Hayvan hakları savunucuları, yetkililere acil çağrıda bulundu.

Gebze Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi! Hayvanları Koruma Günü'nde Paylaşım YapmışlarGebze Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi! Hayvanları Koruma Günü'nde Paylaşım YapmışlarGüncel

AYM Önünde 'Kanlı Yasa' Nöbeti: 'Katliamdan Yasa Olmaz, Derhal İptal Edilsin'AYM Önünde 'Kanlı Yasa' Nöbeti: 'Katliamdan Yasa Olmaz, Derhal İptal Edilsin'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bu Eşyaları Sakın Prizde Bırakmayın! Kapalı Olsa Bile Elektrik Faturasını 5'e Katlıyor Bu Eşyaları Sakın Prizde Bırakmayın! Kapalı Olsa Bile Elektrik Faturasını 5'e Katlıyor
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
Adliyeye Silahlı Saldırıda Yeni Detaylar: Tekerlekli Sandalyeyle İçeri Sokulan Silahın Gizemi Çözüldü Tekerlekli Sandalyeyle İçeri Sokulan Silahın Gizemi Çözüldü
Özal'ın Suikastçısını Vuran Koruma Ziya Ayaz Hayatını Kaybetti Özal'ın Suikastçısını Vuran Koruma Polisi Hayatını Kaybetti