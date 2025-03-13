Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, araç içerisinde bulunan D.B.’ye silahla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı D.B’yi ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA