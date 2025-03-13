Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, motosikletli şahıs veya şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, araç içerisinde bulunan D.B.’ye silahla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı D.B’yi ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz? Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz?
Yumurta mı Badem mi? Hangisinde Daha Fazla Protein Var Yumurta mı Badem mi? Hangisinde Daha Fazla Protein Var
Sivas’ta Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı Sivas’ta Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, 5 Şüpheli Yakalandı İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, 5 Şüpheli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek