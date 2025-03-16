Ankara'da Şüpheli Kadın Ölümü! Erkek Arkadaşı Gözaltında

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir kadın, yaşadığı apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan kadının erkek arkadaşı polise verdiği ilk ifadesinde, kendisinin rahatsız olduğu için reçeteli ilaç alarak uyuduğunu ve bu nedenle düşme anına şahit olmadığını iddia etti.

Ankara'da Şüpheli Kadın Ölümü! Erkek Arkadaşı Gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14. kattan aşağı düşen Ş.G.K. isimli kadını görenler hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıklarından apartman sakini Arda Çelik, olay sırasında çığlık sesleri duyduğunu belirterek, "Bir çığlık sesi duydum daha sonra tak diye ses duydum. İlk başta cama baktım bir şey göremedim. Daha sonra bir kadın sesi duydum 'kadın atladı yardım edin' diye. Daha sonra aşağı indim ben. Kontrol ettiğimde yaşıyordu ve nabzı atıyordu öyle dediler. Hemen 112'yi aradılar, hemen geldiler ve kalp masajı yaptılar. Daha sonra polisler geldi. 2 senedir burada oturuyorum kendilerini hiç tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara'da Şüpheli Kadın Ölümü! Erkek Arkadaşı Gözaltında - Resim : 1

KAPIYI AÇMADI, ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Kadının düştüğü daireye ulaşan polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde, Ş.G.K.’nın sevgilisi olduğu öğrenilen H.U. uyur halde bulundu. Hemen gözaltına alınan H.U., polise verdiği ilk ifadesinde, olaydan önce sevgilisiyle tartıştıklarını, ancak daha sonra barıştıklarını iddia etti. Kendisinin rahatsız olduğu için reçeteli ilaç alarak uyuduğunu ve bu nedenle düşme anına şahit olmadığını öne sürdü.

Ankara'da Şüpheli Kadın Ölümü! Erkek Arkadaşı Gözaltında - Resim : 2

CİNAYET Mİ?

Ş.G.K.'nın ölümünün cinayet mi olduğu yönünde soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan H.U.'nun emniyetteki işlemleri sürerken, olayın kesin nedeni yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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