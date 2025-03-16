5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Elazığ’da 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

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5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Elazığ’da Rüstempaşa Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın birinci katından dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği - Resim : 1

Kaynak: İHA

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