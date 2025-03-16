Samsun’da Su Baskınları İçin Yeni Önlem

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kenti su baskınlarına daha dirençli hale getirmek için çalışma başlattı. İşte planlanan projeler…

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Samsun’da Su Baskınları İçin Yeni Önlem

Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan 100. Yıl Bulvarı'na kadar ulaşan yağmur sularının denize deşarj edilmesi için başlatılan projede SASKİ, toplamda 2 bin 738 metrelik bir yağmur suyu kollektör hattı döşemeye başladı.

Şu ana kadar bu hattın 2 bin 150 metrelik bölümü tamamlanmış durumda. 100. Yıl Bulvarı'ndaki yoğun yağmur sularının güvenli bir şekilde denize yönlendirilmesi, bu hattın tamamlanmasıyla sağlanacak.

'ŞEBEKELERİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çalışmaları şöyle anlattı: Samsun'un güçlü bir vizyonla ilerlemesi için öncelikli olarak altyapımızı sağlam temellere oturtmalıyız. Şehrimizin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak altyapıyı güçlendirmeyi birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu bilinçle hareket ederek yağmur suyu kollektör hatlarını yeniliyor ve kanalizasyon şebekelerini güçlendiriyoruz. Yatırımlarımızla şehrimizi daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha ileri taşıyacağız.

Kaynak: İHA

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