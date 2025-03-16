Sıcaklığın 24 Dereceye Yükseldiği Kentte Çiçek Açtı

Hava sıcaklığının artmaya başladığı Zonguldak’ta ilkbahar havası hissedilmeye başladı. Çiçeklerin açmaya başlamasıyla birlikte her yer yeşile büründü.

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Sıcaklığın 24 Dereceye Yükseldiği Kentte Çiçek Açtı

Zonguldak’ta hava sıcaklığı 24 dereceye düştü. İlkbahar sıcağı, ağaç dallarında çiçeklerin açmasını sağladı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, doğanın canlanmasıyla birlikte yeşile dönüyor.

Kış mevsimini geride bırakan ormanlar ağaçların yapraklarıyla adeta renk cümbüşü oluşturdu. Şehrin yüzde 52'sini oluşturan ormanlar, dron ile görüntülendi. Ormanlarda adeta kartpostallık manzaralar oluştu.

Sıcaklığın 24 Dereceye Yükseldiği Kentte Çiçek Açtı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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