Şarampole Uçan Otomobilden Sağ Çıktılar

Beypazarı - Ankara Yolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşeti yaşadı. Araç şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada araç içindeki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Araçta maddi hasar oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA