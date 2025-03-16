Kar Bilecik’e Geri Geliyor

Bir süredir ülke genelinde mevsim normallerin üstünde seyreden havalar yeniden soğuyor. Bilecik’te Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kar Bilecik’e Geri Geliyor

Bilecik Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda il genelinde hava sıcaklığın salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının 18 Mart Salı gününden itibaren 10 ila 15 derece arasında azalacağı belirtildi. Yağışların ise genellikle yağmur ve sağanak şeklinde; Çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde Cuma gününe kadar bölgede etkili olacağı öğrenildi.

Üreticilere de ani hava değişimleri nedeniyle zirai dona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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