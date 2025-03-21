Emekli Vatandaş İmamoğlu'nun Evinde Nöbete Başladı: 'Çalınan Oyumun Peşindeyim'

İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı." dedi.

Son Güncelleme:

İstanbul'da ikamet eden 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, serbest bırakılmasını istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Her gün sabahın erken saatlerinde bisikletiyle Kağıthane'den İmamoğlu ailesinin yaşadığı konutun önüne gelen Gündoğdu, hava kararıncaya denk burada bekliyor. Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum." diye konuştu.

"YETER ARTIK"

Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanına atıfta bulunan Gündoğdu, "Hakkını ara Kara Bayram, hakkını. Yollara düşün yollara. Yılan bile yılanken öcünü alıyor. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çalınıyor. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gündoğdu, "Sevgili Özgür Özel, son anda güzel bir adım attı. Allah’ını seversen çimento ol. Bu halkı birleştir. Ya beton gibi dik durup onların üstüne yıkılalım ya da sınırlarımızı çizelim. Yaşasın demokrasi!" diye konuştu.

Nöbetini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Gündoğdu, "Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim, buna çok üzülüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Gözaltı Emekli
Son Güncelleme:
Burak Aktaş'ı Döverek Öldüren Sanıklara 'İndirimli' Ceza Burak Aktaş'ı Döverek Öldüren Sanıklara 'İndirimli' Ceza
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
İBB’den Suçlamalara 4 Maddelik Yanıt: İşte Yalanlar ve Gerçekler İBB’den Suçlamalara 4 Maddelik Yanıt: İşte Yalanlar ve Gerçekler
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!