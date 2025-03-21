Emekli Vatandaş İmamoğlu'nun Evinde Nöbete Başladı: 'Çalınan Oyumun Peşindeyim'

İstanbul'da ikamet eden 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, serbest bırakılmasını istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı. Her gün sabahın erken saatlerinde bisikletiyle Kağıthane'den İmamoğlu ailesinin yaşadığı konutun önüne gelen Gündoğdu, hava kararıncaya denk burada bekliyor. Gündoğdu, "Oyumun peşine düştüm. Bir oy attım. O çalındı. Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum." diye konuştu.

"YETER ARTIK"

Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanına atıfta bulunan Gündoğdu, "Hakkını ara Kara Bayram, hakkını. Yollara düşün yollara. Yılan bile yılanken öcünü alıyor. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çalınıyor. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Gündoğdu, "Sevgili Özgür Özel, son anda güzel bir adım attı. Allah’ını seversen çimento ol. Bu halkı birleştir. Ya beton gibi dik durup onların üstüne yıkılalım ya da sınırlarımızı çizelim. Yaşasın demokrasi!" diye konuştu.

Nöbetini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Gündoğdu, "Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim, buna çok üzülüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA