Burak Aktaş'ı Döverek Öldüren Sanıklara 'İndirimli' Ceza

Olay, 15 Temmuz 2023’te Bodrum’un Cevat Şakir Mahallesi’nde meydana geldi. VIP minibüs şoförleri Metin Ataman ve Burak Aktaş arasında lojmanda başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Ataman’ın yumruk attığı Aktaş yere düşerken, olay yerine gelen Salih Durkut ve Ferdi Karatosun’un da Aktaş’a saldırdığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Burak Aktaş, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Üç şüpheli tutuklandı, ancak yargılama sürecinde serbest bırakıldı.

Davanın önceki gün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Karatosun, Metin Ataman, Salih Durkut ile Burak Aktaş'ın annesi Bedriye Kayasoy'un avukatı Orhan Yuşa Kubat ve sanık avukatları katıldı. Mahkemede avukatlar savunma yaparken, sanıklar olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULANDI

Ataman'a 8 yıl hapis cezası verilirken, sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önüne alınarak cezasına önce 1/4 oranında indirim uygulandı ardından cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 1/6 oranında indirimle 5 yıla düşürüldü. Durkut ve Karatosun için verilen 8 yıl hapis cezası ise yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 6 yıl 8'a ay düşürüldü.

Mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirten Aktaş ailesinin avukatı Orhan Yuşa Kubat, "Sanıkların üst sınırdan ceza alması için gerekli itirazlarda bulunacağız. Alınan cezalar hiçbir şekilde müvekkilimin oğlunu geri getirmeyecek." dedi.

Kaynak: DHA