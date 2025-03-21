İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı 88'e Yükseldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak resmi başvurusunu yapmasının ardından, üniversite diplomasına ilişkin iddialar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Ardından İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonrasında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltına kararı verilmişti.

BİR KRİTİK GÖZALTI DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın da gözaltına alınması ile birlikte gözaltı sayısı toplamda 88’e yükseldi.

ERTAN YILDIZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddiaya göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik, bir AVM’nin sahibini tehdit etti. Ertan Yıldız ve Süleyman Atik’in “15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız” dediği öne sürüldü.

AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi. Soruşturmada AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiası da yer aldı.

İsmi firari olarak belirtilen Ertan Yıldız'ın soruşturmadan haberdar olduğu, kendisini evde göstermek için cep telefonunu eşinin çantasına bıraktığı ifade edildi.

Kaynak: DHA