Ankara ve İzmir'de 5 Günlük Eylem Yasağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye yönelik başlatılan iki ayrı operasyon kapsamında şu ana dek 88 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA EYLEM YASAĞI; METRO DURAKLARI KAPALI

Bu gelişmeyle birlikte İstanbul Valiliği, operasyonun düzenlendiği 19 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kent genelinde 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasak kararı alırken; M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı ve Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Yine bu kapsamda Taksim Meydanı ile Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi etrafında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

BİR YASAK KARARI DA İZMİR'DE

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde birçok kentte vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterileri düzenlenirken, İzmir Valiliği kent genelinde eylem ve etkinliklere yasak getirdi.

Bugün saat 10.00'da başlayan yasak 5 gün boyunca sürecek ve 25 Mart saat 23.59'a kadar sürecek.

ANKARA'DA DA EYLEM YASAĞI

Ankara Valiliği de kent genelinde 5 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Kaynak: Haber Merkezi