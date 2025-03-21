Ankara ve İzmir'de 5 Günlük Eylem Yasağı!

İzmir Valiliği, kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 25 Mart saat 23.59'a dek yasaklandığını duyurdu. İzmir'in ardından Ankara Valiliği de kent genelinde 5 günlük eyleme yasağı getirildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB operasyonunun ardından 4 günlük eylem yasağı getirmişti.

Son Güncelleme:
Ankara ve İzmir'de 5 Günlük Eylem Yasağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye yönelik başlatılan iki ayrı operasyon kapsamında şu ana dek 88 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA EYLEM YASAĞI; METRO DURAKLARI KAPALI

Bu gelişmeyle birlikte İstanbul Valiliği, operasyonun düzenlendiği 19 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kent genelinde 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasak kararı alırken; M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı ve Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Yine bu kapsamda Taksim Meydanı ile Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi etrafında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

BİR YASAK KARARI DA İZMİR'DE

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde birçok kentte vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterileri düzenlenirken, İzmir Valiliği kent genelinde eylem ve etkinliklere yasak getirdi.

Bugün saat 10.00'da başlayan yasak 5 gün boyunca sürecek ve 25 Mart saat 23.59'a kadar sürecek.

ANKARA'DA DA EYLEM YASAĞI

Ankara Valiliği de kent genelinde 5 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasakladı.

DEM Parti'den 'Saraçhane' KararıDEM Parti'den 'Saraçhane' KararıSiyaset
Özel'den Saraçhane Çıkışı: 'Ekrem Başkan Çıkana Kadar Buradayım'Özel'den Saraçhane Çıkışı: 'Ekrem Başkan Çıkana Kadar Buradayım'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İzmir Ekrem İmamoğlu İstanbul
Son Güncelleme:
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
THY Alarma Geçti, Londra Uçuşları İçin Jet Karar THY’den Londra Uçuşları İçin Jet Karar
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Bebeğini Emzirirken Dehşeti Yaşadı: Öldürüldükten Sonra Adım Duyulsa Ne Olur? Bebeğini Emzirirken Dehşeti Yaşadı: Öldürüldükten Sonra Adım Duyulsa Ne Olur?
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!
SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Emekli Olacaklara Uyarı! Bu Hataya Düşen Parasını Kaybeder SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Emekli Olacaklara Uyarı! Bu Hataya Düşen Parasını Kaybeder