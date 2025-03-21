Adana'daki Kanlı Gecede Ne Oldu? Oğlu Öldürülen Anneden Şoke Eden 'Katil' Çıkışı

Adana'da iki yıl önce iki arkadaşın öldürülmesine ilişkin davada soru işaretleri henüz giderilmedi. Oğlunu kaybeden acılı anne, sanık koltuğunda oturan şüphelinin gerçek katil olmadığını iddia ederek adalet istedi.

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Adana'daki Kanlı Gecede Ne Oldu? Oğlu Öldürülen Anneden Şoke Eden 'Katil' Çıkışı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 23 Kasım 2023 gecesi Gençlik Köprüsü'nde bir araya gelen Şeref Aslantaş, Alperen Kaya ve Eren Güngör arasında alkol alırken yaşanan tartışma, korkunç bir trajediye dönüştü.

İddiaya göre, Aslantaş önce Kaya'yı göğsünden, araya giren Güngör'ü ise karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, Aslantaş polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla 2 kez müebbete mahkum edilmesi talebiyle düzenlenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ancak dava ilerledikçe, şüpheler ve çelişkiler de gün yüzüne çıktı.

Adana'daki Kanlı Gecede Ne Oldu? Oğlu Öldürülen Anneden Şoke Eden 'Katil' Çıkışı - Resim : 1

'TANIKLAR YALAN SÖYLÜYOR'

Davada sanık sandalyesinde oturan Şeref Aslantaş, cinayeti kabul etmezken, tanık beyanlarında ciddi çelişkiler olduğunu öne sürdü.

Mahkemede verdiği ifadede, "Tanıklar kendilerini kurtarmak için yalan söylüyor. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diyerek suçsuzluğunu savundu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'daki Kanlı Gecede Ne Oldu? Oğlu Öldürülen Anneden Şoke Eden 'Katil' Çıkışı - Resim : 2

AİLELERDEN İTİRAZ

Cinayette hayatını kaybeden Alperen Kaya’nın ablası Seda Kaya, soruşturmanın yetersiz yürütüldüğünü ve Şeref Aslantaş'ın asıl suçlu olmadığını iddia etti. "Olay yeri incelemesi eksik yapıldı. Orada bulunan diğer kişilerden DNA örnekleri alınmadı. Bıçaktan alınan DNA örneklerinde çelişkiler var. Asıl sorumlular başka olabilir" diyerek olayın yeniden incelenmesini talep etti.

Kaybın derin acısını yaşayan Alperen Kaya'nın annesi Fatma Dilek Kaya da "Oğlumun ve Eren'in bu cinayete kurban gitmesini kabullenemiyorum. O gece orada başka kişiler de vardı. Onlar neden sorgulanmadı? Oğlumun en iyi arkadaşı olan Şeref’in bu cinayeti işlediğine inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Oğlu Şeref’in suçsuz olduğunda ısrar eden Münevver Güntürk ise "Oğlumun fiziksel olarak 2 kişiyi öldürebilecek gücünün olmadığını herkes biliyor. O gece orada olan diğer kişilerin de incelenmesini istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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