Cinayet İşledi, Olay Mahallini İzlerken Yakalandı: Pes Dedirten Savunma

Olay, 27 Eylül 2024 gecesi Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Dereli, bisikletiyle geldiği kafeteryada vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışmaya girdi ve Dere'yi bıçakladı. Kaçan sanık, 15 dakika sonra aynı sokakta Deniz Akten ile karşılaştı ve tartışma sırasında Akten’i 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerine gelen ekipler, Akten’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Öldürülen Deniz Akten

OLAY MAHALLİNİ İZLERKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde çalışma yaparken Dereli’nin kalabalık arasında polisleri izlediğini fark etti. Hemen gözaltına alınan zanlının üzerinde cinayet aleti bıçak bulundu. Geçmişte psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Dereli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkan sanık, olayları hatırlamadığını iddia etti. Ancak saldırıya uğrayan Osman Dere, Dereli’nin kendisine hiçbir sebep olmaksızın saldırdığını belirtti. Deniz Akten’in annesi Fatma Akten ise sanıktan şikâyetçi oldu. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA