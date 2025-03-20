Çocuk Oyun Tesisi Yangında Küle Döndü

ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda yine yangın çıktı. Yangında, çocuk oyun tesisi küle döndü.

Çocuk Oyun Tesisi Yangında Küle Döndü

Sakarya'da dün ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda başlaya yangında 5 iş yeri adete küle dönmüştü. İş yerlerindeki yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Çarşı, bu sabaha yeni bir yangınla uyandı. ASEM Mobilyacılar Çarşısı’ndaki çocuk oyun tesisinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında, çocuk oyun tesisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan son iki günde çıkan yangınlar nedeniyle polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Çocuk Oyun Tesisi Yangında Küle Döndü - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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