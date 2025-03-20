İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın Paniği

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yapımı süren konut inşaatının konakladığı konteynerde gece yarısı yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

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İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın Paniği

Gece yarısı 112 Acil İhbar hattına gelen ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangına müdahale ettiler.

Konteynerlerde kalan işçilerin yangının çıkmasıyla birlikte olay yerini terk etmesi olası bir can kaybını önledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın Paniği - Resim : 1

Yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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