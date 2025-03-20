Victor Osimhen’i Almak İçin Dev Operasyon! 11 Yıldız İsim Gözden Çıkarıldı

Premier Lig'in güçlü takımlarından Chelsea’nın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'i transfer etmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. FFP kurallarına takılmamak adına Chelsea'nin, 11 oyuncusunu gönderme planı yaptığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Victor Osimhen’i Almak İçin Dev Operasyon! 11 Yıldız İsim Gözden Çıkarıldı

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla adeta yeniden doğdu. Golcü oyuncunun yükselen performansı, Avrupa devlerinin dikkatini çekerken transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Osimhen’i kadrosuna katmak için büyük bir operasyona hazırlanıyor. Londra temsilcisinin, Nijeryalı yıldızın 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini karşılayabilmek adına tam 11 oyuncusunu satış listesine koyduğu iddia edildi.

Victor Osimhen’i Almak İçin Dev Operasyon! 11 Yıldız İsim Gözden Çıkarıldı - Resim : 1

CHELSEA’DE DEPREM

Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak adına oyuncu satışlarıyla kaynak yaratmayı hedefleyen Chelsea’nin, kadrosunda ciddi bir revizyona gitmeye hazır olduğu bildirildi.

İşte Osimhen transferi için gözden çıkarıldığı iddia edilen oyuncular:

Kepa Arrizabalaga (Bournemouth’ta kiralık)

Alfie Gilchrist (Sheffield United’da kiralık)

Trevoh Chalobah

Axel Disasi (Aston Villa’da kiralık)

Ben Chilwell (Crystal Palace’ta kiralık)

Raheem Sterling (Arsenal’de kiralık)

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund’da kiralık)

Renato Veiga (Juventus’ta kiralık)

Joao Felix (Milan’da kiralık)

Armando Broja

David Datro Fofana (Sezonun ilk yarısında Göztepe’de kiralıktı)

Victor Osimhen’i Almak İçin Dev Operasyon! 11 Yıldız İsim Gözden Çıkarıldı - Resim : 2

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER DE VAR

Öte yandan Chelsea’nin satmayı planladığı oyuncular arasında Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall ve Manchester United’dan kiralanan Jadon Sancho’nun da olabileceği iddia ediliyor.

Galatasaray cephesi ise Osimhen’i takımda tutma planlarından vazgeçmedi. Sarı-kırmızılılar, başarılı forvetin bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber etmeyi düşünüyor.

OSİMHEN’İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Osimhen’in geleceği merakla bekleniyor. Chelsea, yıldız forveti kadrosuna katmak için elinden geleni yapmaya hazırlanırken, Galatasaray’ın nasıl bir hamle yapacağı ise merak ediliyor.

Victor Osimhen, Ligdeki Gol Sayısını Artırdı!Victor Osimhen, Ligdeki Gol Sayısını Artırdı!Spor
Osimhen'den 'Galatasaray' Açıklaması! Gelecek Sezon Kalacak mı?Osimhen'den 'Galatasaray' Açıklaması! Gelecek Sezon Kalacak mı?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen Galatasaray Chelsea
Son Güncelleme:
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Aydın'da Kasten Yaralamadan Aranan Firari Yakalandı Aydın'da Kasten Yaralamadan Aranan Firari Yakalandı
Sivas'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var Sivas'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Lira....
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!