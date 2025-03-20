Aydın'da Kasten Yaralamadan Aranan Firari Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri firarilere karşı harekete geçti. Kasten yaralamadan aranan şahıs yakalandı.

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Aydın'da Kasten Yaralamadan Aranan Firari Yakalandı

Aydın'da kaçak hükümlülerin yakalanması adına jandarma ekipleri çalışma başlattı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı düğmeye bastı ve bir kaçak yakalandı.

Aydın'da Kasten Yaralamadan Aranan Firari Yakalandı - Resim : 1

Şahsın, "kasten Yaralama " suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.E. olduğu öğrenildi.

Suçlu İ.E., Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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