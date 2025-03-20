Sivas'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki yolcu otobüsü kaza yaptı. Korkutan kazada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var

Sivas'ta gece yarısı iki yolcu otobüsü birbirine girdi. Önündeki aracı sollamaya çalışan Serdal Demircan neredeyse faciaya yol açıyordu.

Demircan kullandığı otobüsle önce bariyere ardından sollamaya çalıştığı diğer yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var - Resim : 1

Vatandaşlar sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yararlıları hastanede tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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