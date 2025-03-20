Samsun Beyaz Örtüyle Kaplandı

Kar yağışı yeniden yurdu etkisi altına aldı. Samsun'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun Beyaz Örtüyle Kaplandı

Türkiye'yi saran sıcak hava dalgası yerini soğuklara bıraktı. Bir çok il ve ilçede kar yağışı yeniden başladı.

Samsun'un Kavak ilçesi de beyaza bürünen yerler arasına girdi. Kentte sıcaklık aniden düştü. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken Kavak'ta bugün okullarda tatil edildi.

Samsun Beyaz Örtüyle Kaplandı - Resim : 1

Kavak Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime 20 Mart Perşembe (bugün) bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yetkililer, vatandaşların don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını istedi.

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Kaynak: İHA

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