Eğitime Kar Engeli: İşte Tatil Olan İl ve İlçeler...

Meteoroloji günlerdir yoğun kar yağışına karşı uyarılarını sürdürüyor. Hafta başında yurda giriş yapan soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

İşte 20 Mart kar tatili olan iller...

ERZİNCAN

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZURUM

Erzurum'un iki ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, bugün Aşkale ve İspir'deki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, İspir'de hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KONYA

Konya’nın 13 ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Sarayönü, Altınekin, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Bozkır, Güneysınır, Halkapınar, Derbent, Emirgazi, Doğanhisar, Derebucak ve Hüyük ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı açıklandı.

Açıklamada, "Selçuklu ilçemiz Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahalleleri ile Karatay ilçemiz Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerinde bulunan okullarımızda 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine; Hayıroğlu Mahallemizdeki okullarda ise taşımalı sistem kapsamında bulunan öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Cihanbeyli ilçemizde ise, 20 Mart 2025 Perşembe günü ilçe merkezi hariç tüm kademedeki okullarımız ve taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri de yer aldı.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşın eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti. Can, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını bildirdi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Kozaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Hacıbektaş ilçesinde de kaymakamlık tarafından daha önce yapılan duyuruda ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

BAYBURT

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Kar dolayısıyla Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA