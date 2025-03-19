Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Öğretmen adaylarını ve eğitim camiasını yakından ilgilendiren Milli Eğitim Akademisi yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen yetiştirme süreçlerine yönelik önemli bir adım atıldı. Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Millî Eğitim Akademisi’nin teşkilat yapısını, görevlerini ve çalışma usullerini belirliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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