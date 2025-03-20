Meteoroloji 3 İli Uyardı, Kar Geliyor

Meteoroloji Erzurum ve çevresi için yeni bir uyarı yayınladı. Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.

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Meteoroloji 3 İli Uyardı, Kar Geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji 3 İli Uyardı, Kar Geliyor - Resim : 1

Yapılan uyarıda şöyle denildi: Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine sabah ve gece saatlerinde bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir Yağışların, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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