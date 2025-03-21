3 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Mermerciler Organize Sanayi Sitesi'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

3 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 7. Cadde'de TIR'dan malzeme indirirken dengesini kaybeden H.C., yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan H.C., hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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