3 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Mermerciler Organize Sanayi Sitesi'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 7. Cadde'de TIR'dan malzeme indirirken dengesini kaybeden H.C., yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
İlk müdahalesi yapılan H.C., hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA