Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevruz Ateşini Yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Programı’nda Nevruz ateşi yaktı.

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Son olarak 2007 yılında Ankara'da katıldığı Nevruz Programı'ndan Nevruz ateşi yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 18 yıl sonra yeniden Nevruz ateşini yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaktığı Nevruz ateşinin üzerinden AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da atladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevruz Ateşini Yaktı - Resim : 1

'BU İLK OLACAK'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Cumhurbaşkanı'mız ilk ateşi yakacak. Burada bazı nevruz ritüellerimiz de söz konusu olacak. Salon programımızda ise çeşitli konserler, gösteriler olacak. Cumhurbaşkanı'mızın hitapları ile programı tamamlayacağız. Ramazan ayı içinde olduğumuz için o hassasiyete de özen gösteren bir program hazırlamaya çalıştık. Bu ilk olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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