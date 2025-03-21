İBB Operasyonunda İki İsim Daha Gözaltında, Sayı 90'a Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İPA Genel Başkanı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da gözaltına alınmasıyla, gözaltında alınanların sayısı 90'a yükseldi.

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İBB Operasyonunda İki İsim Daha Gözaltında, Sayı 90'a Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 106 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTI SAYISI 90'A YÜKSELDİ

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile şu ana dek 88 kişi gözaltına alınırken, son olarak İPA Genel Başkanı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman'ın da gözaltına alınmasıyla toplam sayı 90'a yükseldi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI

Öte yandan 19 Mart Çarşamba günü gözaltı alınan şüphelilerin ifade işlemleri dün başlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ise saat 15.00 sularında başladı.

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Kaynak: DHA

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