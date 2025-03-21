Tekirdağ'da Kaza! 3 Yaralı

Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana gelen kazada, G.T. yönetimindeki 34 BZ 3114 plakalı hafif ticari araç, Ö.F. idaresindeki 59 ALF 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü G.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA