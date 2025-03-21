Ne Maldivler Ne De Salda, Orman İçinde Gizli Cennet… Dışı Toz Toprak İçi Harikalar Diyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın doğal sit alanı ilan ettiği, az bilinen Sakaryabaşı görenleri büyüledi. Binaların arasında kalmış, saklı yerin içinde onlarca balık yer alıyor, suyun rengi ise dünyaca ünlü Maldivler’i aratmıyor. İşte efsane yere dair bilinmeyenler…

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Sakarya Nehri'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e döküldüğü yer olan Sakaryabaşı, berrak ve turkuaz mavisi rengiyle bozkırın ortasında bir vahayı andırıyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Görüntüler adeta görenleri büyüledi. Suyun sıcaklığının 18 ila 22 derece olduğu Sakaryabaşı’nda yaşayan çok sayıda tür kameraya alındı.

Ne Maldivler Ne De Salda, Orman İçinde Gizli Cennet… Dışı Toz Toprak İçi Harikalar Diyarı - Resim : 1

'TAM BİR CENNET'

Su altındaki bilinmeyenleri görüntüleyen Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, şunları söyledi: Tam bir mavi cennet. Harika bir turkuaz su. Bu nehrin bir de Sakarya'da denize döküldüğü yere bakarsanız, bu mavilikten, temizlikten, berraklıktan hiç eser yok. Bu nehir, bu haliyle denize ulaşamıyor. Çok kirleticiyle birlikte denize ulaşıyor. Su kaynaklarımızı korumalıyız. Bunu hep söylüyoruz ama bunun pratikte de görülmesi gerektiğine inanıyorum.

Ne Maldivler Ne De Salda, Orman İçinde Gizli Cennet… Dışı Toz Toprak İçi Harikalar Diyarı - Resim : 2

'İNANILMAZ BERRAK BİR SU'

Suda karideslerin çok yaygın olduğunu belirten Tahsin Ceylan “Çok yaygın türleri var. Harika görüntüler elde ettik. Buraya dalmak çok büyük bir ayrıcalık. İnanılmaz berrak bir su. Harika görüntüler aldık. Dilerim ki tatlı su kaynaklarımızın önemine vurgu yapmış oluruz” dedi.

Ne Maldivler Ne De Salda, Orman İçinde Gizli Cennet… Dışı Toz Toprak İçi Harikalar Diyarı - Resim : 3

Kaynak: AA

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