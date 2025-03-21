Sanayi Sitesi Çöplüğe Döndü: Esnaf İsyanda

İzmir'deki sanayi sitesinde esnaf çöp yığınlarından şikayetçi. Bölgede çöplerden dolayı sürekli yangın çıktığını belirten esnaf yetkililerden destek bekliyor.

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Sanayi Sitesi Çöplüğe Döndü: Esnaf İsyanda

İzmir'in Buca ilçesinde dev çöp yığınları "pes" dedirtti. Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi adeta bir çöp yuvası haline geldi. Esnaf çöp toplama sürelerinin uzun olduğunu belirterek isyan etti.

Sanayi Sitesi Çöplüğe Döndü: Esnaf İsyanda - Resim : 1

Bölgede çalışan Murat Çelik, çöplerden kaynaklı sürekli yangın çıktığını ifade ederek, "Aylardır söylememize rağmen çöp aracı gelmiyor. Sık sık çöpler yanıyor, söndürebilirsek söndürüyoruz. Yangın, büyüdüğünde itfaiyeye haber veriyoruz. Geçen gün çöpler yine tutuştu, itfaiyeyi aradık. Çöp aracı haftada 1 gün bile gelse bu kadar çöp birikmez. Atılanlar içinde süngerler, boyalar, kimyasal maddeler var. En ufak ateşte tutuşmaması mümkün değil" dedi.

Sanayi Sitesi Çöplüğe Döndü: Esnaf İsyanda - Resim : 2

İnsan sağlığı açısından tehlikede olduklarını belirten Erdem Kızıl ise yetkililerin önlem almasını istedi. Kızıl, "Atıkların içinde ne ararsanız var. Buranın böyle olmaması lazım. Temiz olmasını istiyoruz. Büyük bir yangında dükkanlar bile yanabilir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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İzmir Esnaf Yangın
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