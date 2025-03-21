İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bekleyen 4 İhtimal... ŞİMDİ NE OLACAK?
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 gündür gözaltında... İmamoğlu'na 7 ayrı suçlama yöneltildi. Peki şimdi ne olacak? İşte İmamoğlu'nu bekleyen 4 ihtimal...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu dışında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 ayrı suçlama yöneltildi.
7 SUÇLAMA
İşte suçlamalar:
- Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak
- Rüşvet
- İrtikap
- İhaleye fesat karıştırmak
- Nitelikli dolandırıcılık
- Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
- PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek
İMAMOĞLU İÇİN 4 İHTİMAL
İmamoğlu'nun gözaltı süresi devam ederken en çok merak edilen ise sürece ilişkin ihtimaller. İşte İmamoğlu'nu bekleyen 4 ihtimal:
- Eğer İmamoğlu serbest bırakılırsa İBB Başkanlığı görevine geri dönebilir.
- İmamoğlu serbest bırakılmasına rağmen hakkında 'terör' suçlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı için İçişleri Bakanlığı belediyeye kayyım atayabilir.
- İmamoğlu, 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu ihtimalde de belediyeye kayyım atanabilir.
- İmamoğlu, 'organize suç örgütü' suçlamasından tutuklanabilir. Eğer bu suçlamayla tutuklanırsa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasından olduğu gibi Belediye Meclisi'nden yeni başkan seçilir.
Kaynak: Haber Merkezi
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