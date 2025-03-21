İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bekleyen 4 İhtimal... ŞİMDİ NE OLACAK?

İBB Başkanı İmamoğlu, 3 gündür gözaltında... İmamoğlu'na 7 ayrı suçlama yöneltildi. Peki şimdi ne olacak? İşte İmamoğlu'nu bekleyen 4 ihtimal...

Son Güncelleme:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bekleyen 4 İhtimal... ŞİMDİ NE OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu dışında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 ayrı suçlama yöneltildi.

7 SUÇLAMA

İşte suçlamalar:

  1. Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak
  2. Rüşvet
  3. İrtikap
  4. İhaleye fesat karıştırmak
  5. Nitelikli dolandırıcılık
  6. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  7. PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek

İMAMOĞLU İÇİN 4 İHTİMAL

İmamoğlu'nun gözaltı süresi devam ederken en çok merak edilen ise sürece ilişkin ihtimaller. İşte İmamoğlu'nu bekleyen 4 ihtimal:

  1. Eğer İmamoğlu serbest bırakılırsa İBB Başkanlığı görevine geri dönebilir.
  2. İmamoğlu serbest bırakılmasına rağmen hakkında 'terör' suçlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı için İçişleri Bakanlığı belediyeye kayyım atayabilir.
  3. İmamoğlu, 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu ihtimalde de belediyeye kayyım atanabilir.
  4. İmamoğlu, 'organize suç örgütü' suçlamasından tutuklanabilir. Eğer bu suçlamayla tutuklanırsa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasından olduğu gibi Belediye Meclisi'nden yeni başkan seçilir.
Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 54 Gözaltı!Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 54 Gözaltı!Güncel

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma DahaGözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
DEVA'dan Kahramanmaraş Tepkisi, 'Ne Havada Var Ne Karada...' DEVA'dan Kahramanmaraş Tepkisi, 'Ne Havada Var Ne Karada...'
Gurbetçiler Ekrem İmamoğlu İçin Sokaklara Çıktı Gurbetçiler Ekrem İmamoğlu İçin Sokaklara Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!