DEVA'dan Kahramanmaraş Tepkisi, 'Ne Havada Var Ne Karada...'

Karatutlu, 1 milyon 200 bin nüfusa sahip olan Kahramanmaraş’ta aralarında bin kilometre bulunmasına rağmen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan tek bir uçak seferi olmadığını belirterek, bu durumun çağın gerisinde kalınmasına yol açtığı belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından özellik il merkezinde trafik sorunun daha da belirgin hale geldiğini ifade eden Karakutlu, hazırdaki ulaşım altyapısının bu yükü taşıyamayacak noktada olduğunu belirtti.

‘TAMAMLANMAYAN YOLLAR BİTİRİLMELİ’

Karakutlu, şehir içi trafik yükünü hafifletmek amacıyla Havaalanı Kavşağı ve Sanayi Kavşağı’na acil şekilde battı-çıktı inşa edilmesi gerektiğini dile getirerek, yıllardır bekleyen Cerit ve Ilıca yolu projelerinin halen bitirilmemesinin bölge halkını mağdur ettiğini ifade etti.

Karakutlu, Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanmasının ve Pazarcık çevre yolunun inşa edilmesinin artık ertelenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

'TOKİ’YE ULAŞIM SAĞLANMALI'

Göksün Tüneli’nin çıkışlarında gerekli düzenlemelerin yapılmamasının trafik güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çeken Karakutlu, bu nedenle bölgede ciddi kazalara davetiye çıkarıldığını belirtti. Karakutlu, deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarına ulaşımın henüz sağlıklı bir şekilde düzenlenmemiş olmamasının da kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

‘KAHRAMANMARAŞ NE HAVADA VAR NE KARADA’

Karakutlu konuşmasını bitirirken “Kahramanmaraş ne havada var ne karada” ifadeleriyle şehrin yaşadığı ulaşım krizinin boyutunu gözler önüne sererek, Kahramanmaraş’ın artık görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı ve ilgili bakanlıklarla kurumları göreve davet etti.