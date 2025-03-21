AKP Kulislerinden Dikkat Çeken İddia! İmamoğlu'na İlk Gözaltı Girişimini Engelleyen İsimler Kim?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 gündür gözaltında... İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyürken kulislerde konuşulan bir iddia ortaya çıktı. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınması için ilk girişim şubat ayında yaşandı. Ancak o dönemde bazı isimlerin devreye girerek bu girişimi engellediği iddia ediliyor.

Babacan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı AKP’li kurmaylar tarafından bu, ‘bir operasyonu engellemek’ tadında anlatılırken, 19 Mart’ta gerçekleşen operasyon, partide bazı grupların diğerlerine üstün geldiğini de gösterdi."

Nuray Babacan, sürecin medya ve sosyal medyada nasıl inşa edildiğine dair kulis bilgileri de paylaştı. İddialara göre, iktidar medyasındaki belirli isimler ve sosyal medya hesaplarına önceden bilgi akışı sağlandı, içerikler buna göre oluşturuldu.

Kaynak: Nefes gazetesi