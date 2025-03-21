İmamoğlu'nun '23 Mart' Mesajı Bu Kez Çocuklara...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından "yolsuzluk" ve "terör" iddialarıyla, çarşamba sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ülke genelinde protestolar düzenlenirken, İBB Başkanı'ndan bir mesaj daha geldi.

İmamoğlu'nun mesajını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici aktardı. CHP'nin aday belirlemek için 23 Mart’ta yapılacak ön seçiminde, çocuk ve gençlerin yazacağı mektupları ve yapacağı resimleri kendilerine ulaştırmasını isteyen İmamoğlu, bunun kendisine motivasyon kazandıracağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici

'HER ÜYEMİZ BANA BÜYÜK GÜÇ VERECEK'

İmamoğlu'nun, pazar günkü seçimle ilgili mesajı şu şekilde:

"Benim için oy kullanacak bütün Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir. Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur: Öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum.

'ÇOCUKLARIN DUYGULARI MOTİVASYON KAYNAĞIM'

Ayrıca oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır. Milletimize, parti üyelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi çok seviyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi