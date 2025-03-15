CHP '6 Şubat Depremlerinde Kaybolanların' Akıbetini Sordu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yüzlerce vatandaşın kayıp olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
CHP '6 Şubat Depremlerinde Kaybolanların' Akıbetini Sordu

Ali Öztunç, verdiği soru önergesinde 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen yüzlerce vatandaşın kayıp olduğuna dair iddiaların olduğunu belirtti.

Bu süreçte, kayıp yakınlarına hiçbir bilgi verilmediği ve alınan DNA örneklerine rağmen olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadığı bilgisinin kendisine iletildiğini belirten Öztunç, vatandaşların tek isteğinin kayıplarına dua edebilecekleri bir mezar olduğunu ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA’YA DÖRT SORU

Öztunç bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Öztunç, bu kapsamda 11 ilde etkili olan 6 Şubat depremlerinde kayış başvurusu yapan kişi sayısının kaç olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın kayıp olarak kayda geçirdiği vatandaş sayısının illere göre dağılımını; bu kayıplardan kaçının çocuk olduğunu ve akıbetlerinin ne olduğunu sordu.

Öztunç, kayıp yakınlarından alınan DNA örnekleri neticesinde kayıp yakınlarına olumlu ya da olumsuz neden dönüş yapılmadığını ve bugüne kadar kayıp olarak bildirilen vatandaşlardan kaçının bulunduğu sorusunu Yerlikaya’ya yöneltti.

Öztunç, Ali Yerlikaya’ya depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri yapılırken kimlik tespitlerinin doğru yapılmadığı ve bu yüzden kayıplara ulaşılamadığı iddiasının doğrulunu sordu.

Öztunç, son olarak kayıplar konusunda bugüne ne kadar neden bir ilerleme kaydedilemediğini ve İçişleri Bakanlığı’nın kayıpları bulabilmek için ne gibi çalışmalar içinde olduğunun yanıtlanmasını istedi.

Etiketler
6 Şubat depremleri Kahramanmaraş Hatay Adıyaman
Son Güncelleme:
Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor
TBMM'de Gündem Mutsuzluk... Türkiye'de 'Mutluyum' Diyen Kişi Sayısı Azalıyor Türkiye'de 'Mutluyum' Diyen Kişi Sayısı Azalıyor
Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın Bol Verimli Bir Hasat İçin Bu 3 Meyve Ağacını Mart Ayında Mutlaka Budayın
İmamoğlu-Yavaş Görüşmesi Başladı İmamoğlu-Yavaş Görüşmesi Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira... Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Tanesi 100 Bin Liradan Satılıyor