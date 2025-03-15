CHP '6 Şubat Depremlerinde Kaybolanların' Akıbetini Sordu

Ali Öztunç, verdiği soru önergesinde 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen yüzlerce vatandaşın kayıp olduğuna dair iddiaların olduğunu belirtti.

Bu süreçte, kayıp yakınlarına hiçbir bilgi verilmediği ve alınan DNA örneklerine rağmen olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadığı bilgisinin kendisine iletildiğini belirten Öztunç, vatandaşların tek isteğinin kayıplarına dua edebilecekleri bir mezar olduğunu ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA’YA DÖRT SORU

Öztunç bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Öztunç, bu kapsamda 11 ilde etkili olan 6 Şubat depremlerinde kayış başvurusu yapan kişi sayısının kaç olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın kayıp olarak kayda geçirdiği vatandaş sayısının illere göre dağılımını; bu kayıplardan kaçının çocuk olduğunu ve akıbetlerinin ne olduğunu sordu.

Öztunç, kayıp yakınlarından alınan DNA örnekleri neticesinde kayıp yakınlarına olumlu ya da olumsuz neden dönüş yapılmadığını ve bugüne kadar kayıp olarak bildirilen vatandaşlardan kaçının bulunduğu sorusunu Yerlikaya’ya yöneltti.

Öztunç, Ali Yerlikaya’ya depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri yapılırken kimlik tespitlerinin doğru yapılmadığı ve bu yüzden kayıplara ulaşılamadığı iddiasının doğrulunu sordu.

Öztunç, son olarak kayıplar konusunda bugüne ne kadar neden bir ilerleme kaydedilemediğini ve İçişleri Bakanlığı’nın kayıpları bulabilmek için ne gibi çalışmalar içinde olduğunun yanıtlanmasını istedi.